Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» потерял очки в матче 9-го тура молодежного российского первенства по футболу, сыграв вничью с тульской командой «Арсенал».

Игра проходила на поле санкт-петербургской «Академии Зенит» и закончилась вничью со счетом 1:1.

Счет в матче открыли гости усилиями форварда «Арсенала» Тамерлана Мусаева. Затем, на 50-й минуте встречи, нападающий «Зенита» Кирилл Косарев счет сравнял. Это равновесие и стало итоговым результатом игры.

Отметим, по итогам матча «Зенит» набрал 19 очков и продолжает быть лидером молодежного первенства России по футболу. Тульский «Арсенал» набрал 14 очков и занимает седьмую строчку турнирной таблицы.