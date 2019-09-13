Манчестер, Великобритания, , 14:56 — REGNUM Несколько игроков футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» вынуждены будут пропустить матч 5-го тура чемпионата Англии по футболу с командой «Лестер». Об этом сообщил 13 сентября главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер, его слова приводит Sky Sports.

Как рассказал Сульшер, в матче с «Лестером» не будут принимать участия французские полузащитник Поль Погба и нападающий Антони Марсьяль, а также защитники Люк Шоу и Диогу Даллот.

«Погба не будет готов, если только он чудом не выздоровеет за одну ночь», — заявил главный тренер «МЮ», отметив, что футболист пока не готов тренироваться на все 100%.

Также сообщается, что под вопросом остается участие в матче полузащитника Даниэля Джеймса и защитника Аарона Ван-Биссаки.

Отметим, матч 5-го тура чемпионата Англии по футболу между командами «МЮ» и «Лестер» состоится 14 сентября и начнется в 17:00 мск.