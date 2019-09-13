Бишкек, , 14:27 — REGNUM Женская сборная Киргизии по футболу завоевала бронзовую медаль на международном турнире «Кубок надежды — 2019», пишет «24.kg».

По итогам турнира золотая медаль досталась спортсменкам из Узбекистана, а серебряная — футболисткам из Непала.

Отмечается, что киргизстанки проиграли вышеперечисленным командам и сборной Таджикистана в ходе группового этапа чемпионата. Однако смогли взять реванш у таджикских спортсменок, обыграв их со счетом 2:0 в матче за третье место.