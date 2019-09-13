Сочи, Краснодарский край, , 14:31 — REGNUM Футбольный московский клуб «Локомотив» сыграл вничью с футболистами команды «Сочи» в матче 9-го тура молодежного первенства России по футболу.

Игра состоялась на поле стадиона «Центральный имени Славы Метревели» в Сочи и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Сочи» Никита Колдунов, поразивший ворота соперника на 17-й минуте игры. Затем, на 33-й минуте, с поля был удален защитник хозяев Семен Суринович. И только на 80-й игре «Локомотиву» удалось отыграться и уйти от поражения усилиями защитника Германа Основа.

Отметим, по итогам матча московский «Локомотив» набрал 17 очков, что позволило ему подняться на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства России по футболу. «Сочи» же набрало 6 очков и поднялось на четырнадцатую строчку.