Пекин, , 13:54 — REGNUM Мужская сборная Испании по баскетболу обыграла команду Австралии в матче первого полуфинала чемпионата мира (ЧМ) 2019 года, проходящего в Китае.

Игра состоялась на паркете «Кадиллак Арены» в Пекине и закончилась победой испанцев во втором овертайме со счетом 95:88.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 71:71 и победителя смог выявить только второй овертайм, в котором испанцы оказались сильнее.

Наиболее результативным в составе сборной Испании стал центровой Марк Газоль, который набрал за игру 33 очка, сделал 6 подборов и отдал 4 результативные передачи. Его коллега по сборной — защитник Рикки Рубио — оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 12 результативными передачами.

У сборной Австралии самым результативным оказался разыгрывающий Патрик Миллс, набравший 32 очка во встрече.

Отметим, соперником сборной Испании в финале станет победитель противостояния между сборными Аргентины и Франции.