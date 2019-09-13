Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Американский боксер Деонтей Уайлдер, являющийся чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), назвал своего будущего соперника и претендента на его титул британца Тайсона Фьюри трусом. Его слова приводит 13 сентября Boxingscene.

«Фьюри — чертов трус. Самый большой трус, которого я когда-либо видел», — заявил Уайлдер.

Также он подчеркнул, что информация о том, что Фьюри подписал контакт с ESPN на $100 млн не соответствует действительности.

«Ему никто не даст 100 миллионов, да и 80 миллионов он не получит. Даже 70 миллионов ему не видать. Об этом говорил даже его промоутер Боб Арум», — сказал Деонтей Уайлдер.

Отметим, первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри за титул чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC состоялся в декабре 2018 года и завершился с ничейным результатом. Ранее в СМИ появилась информация, что бой-реванш между боксёрами состоится в феврале 2020 года.