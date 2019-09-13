Кременчуг, Украина, , 13:04 — REGNUM Бывший нападающий омского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Семён Жеребцов подписал контракт с украинской командой «Кременчуг», возобновив этим свою игровую карьеру. Об этом 13 сентября информирует официальный сайт украинского чемпионата.

Отметим, 26-летний хоккеист является воспитанником «Авангарда» и сыграл в его составе 26 матчей в КХЛ, в которых набрал 4 (1 шайба + 3 голевые передачи) очка в сезонах 2012/13 и 2013/14.

Также в сезоне 2015/16 сыграл 9 матчей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за альметьевскую команду «Нефтяник», набрав в них 3 (шайба + 2 результативные передачи) очка. Затем провёл 2 матча в составе казахского клуба «Темиртау» и после этого пропустил последние три игровых сезона.