Лондон, , 12:47 — REGNUM Полузащитник футбольного лондонского клуба «Челси» Дэниел Дринкуотер, играющий на правах аренды в команде «Бёрнли», в ближайшее время не сможет выходить на игровое поле. Об этом 13 сентября сообщает ВВС.

По данным источника, 29-летний футболист получил травму связок лодыжки во время недавней драки с его участием у одного из ночных клубов «Манчестера» и потратит на восстановление как минимум две недели.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 сентября, полузащитник клуба «Челси», арендованный командой «Бёрнли», Дэнни Дринкуотер был жестоко избит у одного из ночных клубов Манчестера.