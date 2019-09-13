Ньон, Швейцария, , 12:32 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг швейцарскую суперлигу штрафу из-за ошибки, допущенной во время регистрации футбольного клуба «Сьон» на турнир Лиги Европы в 2017 году. Об этом 13 сентября сообщает Associated Press.

Сумма штрафа составляет 50 тысяч евро.

По данным издания, в 2017 году «Сьону» была выдана лицензия на участие в турнире, несмотря на ошибки. Позднее в УЕФА ошибки также не были замечены.

При этом отмечается, что каждая получающая право на участие в еврокубках команда, должна получить специальную лицензию, показывающую, что клуб ведёт правильную хозяйственную деятельность.

Отметим, несмотря на ошибочно полученную лицензию, «Сьон» выбыл из дальнейшей борьбы в Лиге Европы сезона 2017/18, проиграв в третьем квалификационном раунде по сумме двух встреч литовской команде «Судуве».