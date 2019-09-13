Челябинск, , 12:07 — REGNUM Боксёр из Челябинска Всеволод Шумков завоевал в первенстве Европы золотую медаль. Соревнования прошли 10 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Первенство среди юниоров прошло 10 сентября в Софии. Боксёр победил в весовой категории до 56 кг. Теперь он является трёхкратным победителем первенства Европы.

Всего Всеволод Шумков взял в Софии четыре победы. Его соперниками были представители Греции, Германии, Болгарии и Великобритании. Всего в первенстве участвовали 400 боксёров из 45 стран.

Воспитывается чемпион в спортшколе «Буревестник». Его тренером является Александр Шамсудинов.