Филадельфия, США, , 12:07 — REGNUM Агент Марк Гандлер, который представляет интересы российского защитника хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова, дал свой комментарий по поводу заключения контракта между его подопечным и руководством «Филадельфии».

"Мы рады, что всё наконец закончилось. Последние дни были тяжёлыми для обеих сторон, это был непростой контракт», — приводит «Чемпионат», со ссылкой на североамериканские СМИ, слова агента Проворова.

Также Гандлер отметил, что, несмотря на то, что сегодняшний день был тяжелым, он и его клиент счастливы. При этом сам агент заявил, что он рад, что 22-летний хоккеист может начать спортивные сборы в «Филадельфии» с самого начала и приехать в команду, где будет общаться со свей командой.

Кроме этого, Марк Гандлер подчеркнул, что он считает Ивана Проворова очень талантливым парнем, умеющим выигрывать и добиваться успеха.

Отметим, ранее стало известно, что Иван Проворов подписал с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» шестилетний контракт с зарплатой $6,75 млн за сезон.

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