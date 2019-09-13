Торонто, Канада, , 11:57 — REGNUM Российский капитан и нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым популярным хоккеистом НХЛ по числу подписчиков в социальной сети Instagram. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба НХЛ.

По данным пресс-службы, у страницы Овечкина в Instagram 1,4 млн подписчиков.

Вторым по популярности в Instagram игроком НХЛ стал канадский защитник клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Пи-Кей Суббан, на страницу которого подписалась 951 тысяча пользователей. Третьим стал форвард команды «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 733 тысячами подписчиков.

Также в десятку наиболее популярных хоккеистов НХЛ в Instagram вошли: российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 696 тысячами подписчиков, центрфорвард Тайлер Сегин из «Даллас Старз» с 578 тысячами, шведский голкипер Хенрик Лундквист из «Нью-Йорк Рейнджерс» с 546 тысячами, форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс с 545 тысячами, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин с 503 тысячами, шведский защитник Эрик Карлссон из «Сан-Хосе Шаркс» с 392 тысячами и российский форвард «Лос Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, имеющий 391 тысячу подписчиков.