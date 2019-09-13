Гонконг, Китай, , 11:35 — REGNUM Открытый чемпионат Гонконга по теннису среди женщин, проводимый Женской теннисной ассоциацией (WTA), отложен из-за массовых протестных акций, которые продолжаются в городе. Об этом 13 сентября сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на организаторов соревнований.

Протесты в Гонконге (сс) Studio Incendo

«Теннисная ассоциация Гонконга и WTA объявили о решении отложить Открытый чемпионат Гонконга по теннису», — говорится в заявлении организаторов турнира.

Также в нем отмечается, что причиной такого решения является сложившаяся в настоящее время в городе ситуация.

Отметим, открытый турнир WTA в Гонконге должен был пройти с 7 по 13 сентября нынешнего года. Местом его проведения должна была быть арена, расположенная в парке Виктория в районе Козуэй-бэй. Данный район много раз был местом проведения массовых оппозиционных акций, продолжающихся в Гонконге более трех месяцев.