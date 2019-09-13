Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» хотел бы сохранить в своем составе канадского голкипера Брейдена Холтби и шведского форварда Никласа Бэкстрёма. Об этом 13 сентября рассказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан, его слова приводит официальный сайт НХЛ.

«Мы бы хотели сохранить их обоих и будем добиваться этого до самого конца», — заявил Маклеллан, комментируя ситуацию с контактами игроков, срок действия которых заканчивается летом 2020 года.

Также генеральный менеджер «Вашингтона» рассказал, что проводил встречу с Холтби и его агентом и будет общаться с ними в течение года.

«Посмотрим, как будут развиваться переговоры», — отметил Маклеллан.

Кроме этого, он сообщил, что с Бэкстрёмом он пока не успел пересечься, однако в этой ситуации он будет делать всё тоже самое.

«Мы будем общаться с обоими игроками», — сказал Брайан Маклеллан.

Напомним, в минувшем сезоне Никлас Бэкстрём сыграл за «Вашингтон» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал в них 74 (22 шайбы + 52 голевые передачи) очка. В 7 игра плей-офф набрал ещё 8 (5 шайб + 3 результативные передачи) очков.

Отметим, голкипер Брейден Холтби провел в составе столичной американской команды 59 матчей, пропуская в среднем по 2,82 шайбы за матч, при 91,1% сэйвов. Также сыграл «на ноль» в трех матчах.