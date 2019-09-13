Брюссель, , 10:46 — REGNUM Бывший бельгийский защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани, являющийся играющим тренером брюссельской команды «Андерлехт» и защитником сборной Бельгии, назвал игрока, который, по его мнению, является лучшим защитником в истории английской Премьер-лиги (АПЛ). Его мнение приводит 13 сентября Goal.com.

«Я бы назвал Вирджила ван Дейка. Он выступает на таком уровне не так долго, как Джон Терри и Рио Фердинанд, но всё дело в том, как он показал себя в последние несколько лет», — сказал Компани.

Также он подчеркнул, что, по его мнению, ван Дейк дал понять, что был бы лучшим гораздо дольше, если бы раньше оказался на том месте, которое он занимает в настоящее время.

Кроме этого, как считает 33-летний бельгиец, «Ливерпуль» до прихода ван Дейка и после него — это две разные команды.

Напомним, Вирджил ван Дейк попал в чемпионат АП в 2015 году, когда перешел в состав «Саутгемптона». Зимой 2018 года его выкупил «Ливерпуль», который заплатил за голландского защитника рекордную сумму в 84,5 млн евро.