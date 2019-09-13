Мадрид, , 10:25 — REGNUM Глава мадридского баскетбольного клуба «Реал» Флорентино Перес признался, что у него есть мечта — увидеть свою команду в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его слова приводит 13 сентября Besoccer.

«У меня есть мечта увидеть «Реал» в НБА», — заявил Перес.

Также он рассказал, что просил включить «Реал» в восточную конференцию НБА, однако ему сказали, что это произойдет нескоро.

Кроме этого, он отметил, что в баскетболе проходит множество незначащих матчей и что лучше играть меньше, но лучше.

Напомним, мадридский баскетбольный клуб «Реал» 34 раза выигрывал чемпионат Испании и 10 раз в Евролиге.