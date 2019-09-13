Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Пресс-служба Хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» пошутила над разбитым носом российского капитана команды Александра Овечкина.

«Нос Ови выглядит так, словно сейчас уже середина сезона», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в официальном Twitter команды.

Также к сообщению прикреплено фото, на котором российский хоккеист запечатлен с разбитым носом и несколькими ссадинами на лице, полученные им во время падения при катании на велосипеде.

Напомним, в минувшем сезоне Александр Овечкин сыграл за «Вашингтон» в 101 матче и набрал в них 106 (59 шайб + 47 результативных передач) очков. В первом раунде плей-офф сезона 2018/19 «Вашингтон» уступил со счетом 3−4 клубу «Каролина Харрикейнз».