Москва, , 09:46 — REGNUM Команда российского боксера Сергея Ковалёва, являющегося чемпионом Всемирной боксёрской организации (WBO), почти договорилась с командой чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBА) — мексиканца Сауля Альвареса, обо всех условиях предстоящего боя. Об этом 13 сентября сообщает Boxingscene.

По данным источника, стороны провели 11 сентября ещё один успешный раунд переговоров, по итогам которого они стали близки к соглашению по всем пунктам контракта на предстоящий поединок.

Также сообщается, что официальная презентация боя состоится в ближайшее время.

Ранее, 8 сентября, журналист The Athletic Майк Коппинджер сообщил в своем Twitter, что Сергей Ковалёв и Сауль Альварес почти договорились о бое, который, предположительно, должен будет пройти в Нью-Йорке 2 ноября текущего года.