Лондон, , 09:25 — REGNUM Руководство лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» предложило своему датскому полузащитнику Кристиану Эриксену новые условия контракта. Об этом 13 сентября сообщил в своем Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, руководство лондонской команды предложило 27-летнему футболисту пятилетний контракт с заработной платой 7,5 млн евро за сезон.

Также сообщается, что в настоящее время продолжаются переговоры между игроком и руководством «Тоттенхэма».

Отметим, ранее стало известно, что туринский клуб «Ювентус» планирует заключить контракт с игроком во время следующего межсезонья, когда Эриксен выйдет в статус свободного агента.

Напомним, в нынешнем сезоне Кристиан Эриксен сыграл за «Тоттенхэм» в четырех матчах и забил в них один гол.