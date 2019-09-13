Рим, , 09:13 — REGNUM Бывший камерунский нападающий Самюэль Это’О считает португальского тренера Жозе Моуринью одним из лучших людей в мировом футболе. Его мнение на эту тему приводит 13 сентября La Gazzetta dello Sport.

«Я устал это повторять, но скажу, Моуринью — один из лучших людей в мировом футболе», — заявил Это’О.

Также он назвал португальского специалиста великим человеком и рассказал, что первым, кто ему написал после того, как он закончил свою игровую карьеру, был именно Жозе Моуринью.

Напомним, 38-летний футболист играл под руководством португальского специалиста в миланском «Интере» и лондонском «Челси».

Отметим, Самюэль Это’О за время своей игровой карьеры выступал в таких клубах как мадридский «Реал», «Барселона», миланский «Интер», махачкалинский «Анжи», лондонский «Челси», ливерпульский «Эвертон» и других. Ранее, 7 сентября текущего года, футболист объявил об окончании своей карьеры в качестве игрока.