Филадельфия, США, , 08:57 — REGNUM Российский защитник хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов подписал со своей командой новый контракт. Об этом 13 сентября сообщает NBC.

Также сообщается, что руководство клуба и 22-летний российский хоккеист подписали соглашения сроком на шесть лет со средней зарплатой игрока за сезон $6,75 млн и ещё с $12 млн в виде подписного бонуса, полагающегося Проворову.

Таким образом, российский хоккеист стал самым высокооплачиваемым защитником в составе «Филадельфии».

Отметим, в минувшем сезоне Иван Проворов сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и смог набрать в них 26 (7 шайб + 19 результативных передач) очков.