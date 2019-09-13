Торонто, Канада, , 08:58 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева занимает второе место после исполнения короткой программы в женском одиночном разряде на турнире по фигурному катанию Autumn Classic International, проходящем в Оквилле (Канада).

Лидирует в общем зачете представительница Японии Рика Кахира, которая набрала 78,18 балла после исполнения короткой программы. Евгения Медведева на втором месте с 75,14 балла. Третьей стал американка Карен Чен, набравшая 60,89 балла.

Российская спортсменка без ошибок исполнила свою короткую программу, в которую входили: двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Отметим, соревнования в Оквилле продолжатся до 14 сентября.