Мадрид, , 08:38 — REGNUM Известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан в существенной степени лишился доверия руководства мадридской команды. Об этом 13 сентября сообщает AS.

По информации источника, одним из факторов такой утраты доверия Зиданом со стороны «Реала» стали результаты игры команды под его руководством. После возвращения француза «Реал» сыграл 14 матчей и в 6 из них одержал победы, 4 закончил вничью и ещё 4 — проиграл.

Также два ничейных результата матчей с участием мадридского клуба в начале нового сезона в Примере тоже не способствовали улучшению позиций нового главного тренера.

Кроме этого, у руководства «Реала» есть сомнения по поводу перехода на правах аренды защитника Серхио Регилона (в «Севилью») и полузащитника Даниеля Себальоса (в лондонский «Арсенал»), и ухода из команды в «Атлетико» хавбека Маркоса Льоренте. Все эти кадровые перестановки также ставятся в вину Зидану.

И ещё, руководители «Реала» недовольны небольшим игровым временем бразильского форварда Винисиуса Жуниора, которого в будущем видели одним из лидеров клуба, и обвиняют Зидана в продаже в клуб «Пари Сен-Жермен» голкипера Кейлора Наваса, пользовавшегося большим уважением среди болельщиков.

Отметим, после трех туров Испанской Примеры «Реал» имеет в активе 5 очков, что позволяет ему занимать пятую строчку в турнирной таблице.