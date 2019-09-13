Ливерпуль, Великобритания, , 07:43 — REGNUM Египетский форвард футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах признан в августе лучшим футболистом клуба. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ливерпульской команды.

Лучший игрок был определен по итогам голосования болельщиков. Салах в этом рейтинге обошел двух своих одноклубников-нападающих — бразильца Роберто Фирмино и сенегальца Садио Мане.

«Рад этой награде, но на первое место ставлю победы команды», — цитирует пресс-служба слова игрока, который также отметил, что в этом месяце, как и в прошлом, необходимо победить во всех матчах.

Отметим, в августе Мохамед Салах сыграл в 6 матчах за «Ливерпуль» и отметился в них 3 голами и 2 результативными передачами.