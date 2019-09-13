Челябинск, , 07:37 — REGNUM В Челябинске на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию российские фигуристы одержали очередные победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В дисциплине «Пары» в короткой программе лучшими стали Ксения Ахантева / Валерий Колесов, а также Юлия Артемьева / Михаил Назарычев. Они заняли первое и второе места. Третье место также у россиян, его заняли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.

Артур Даниелян лучше всех откатал короткую программу, набрав 83,31 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, этап Гран-при проходит с 12 по 14 сентября. За медали борются более 100 юниоров, представляющих 32 страны.

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