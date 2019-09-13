Челябинск, , 07:18 — REGNUM В Челябинске этап гран-при по фигурному катанию собрал более 100 фигуристов из 32 стран. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Юниоры и юниорки разыгрывают четыре комплекта наград. Они соревнуются в одиночном катании, в парном и в танцах на льду.

Как сообщало ИА REGNUM, этап гран-при проходит в Челябинске с 12 до 14 сентября. Площадками для выступлений стали дворец спорта «Юность», а также ледовая арена «Трактор».

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