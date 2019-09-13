Париж, , 07:15 — REGNUM Фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) могут бойкотировать матчи с участием команды из-за её бразильского нападающего Неймара. Об этом 12 сентября сообщает RMS Sport.

По данным источника, руководство ПСЖ провело встречу с фанатами команды, возмущенными попыткой 28-летнего футболиста вернуться летом в состав клуба «Барселона», однако не добилось особенного успеха на данном поприще. Болельщики угрожают вывесить баннеры против Неймара на ближайшем матче Лиги 1 со «Страсбургом» 14 сентября, а руководство парижского клуба намерено не дать им этого сделать.

При этом отмечается, что в случае, если стороны не смогут прийти к согласию, фанаты ПСЖ подвергнут бойкоту не только ближайший матч Лиги 1, но и встречу с мадридским «Реалом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится 18 сентября.

Отметим, летом нынешнего года Неймар пытался перейти назад в команду «Барселона», однако сделка сорвалась из-за того, что стороны не смогли договориться об её условиях. В минувшем сезоне бразилец сыграл за ПСЖ в 28 матчах и отметился в них 23 голами и 13 результативными передачами.