Екатеринбург, , 06:32 — REGNUM Во время проведения «Кросса нации» в Екатеринбурге дистанция забега во всех категориях составит 2023 метра — в честь проведения в городе всемирной летней Универсиады в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Забег состоится 21 сентября на центральных улицах города. Начало мероприятия в 10:00 по местному времени, а старт массового забега в 10:30. Ожидается, что в нём примут участие боксёры, приехавшие на мужской ЧМ-2019 в Екатеринбург. Всего, по данным администрации города, в мероприятии смогут принять участие до 45 тыс. человек.

Отметим, что в день проведения «Кросса нации» будут перекрыты центральные улицы для движения автотранспорта. Так с 08:00 до 13:00 будет перекрыта улица Мира, а с 09:15 до 13:00 — проспект Ленина.