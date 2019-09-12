Нижний Новгород, , 19:12 — REGNUM В Нижнем Новгороде пройдет первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу. Соревнования состоятся на территории ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса) «Мещерский» с 8 по 12 октября, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Чемпионат станет квалификационным этапом к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Победители определяться по сумме баллов, которые наберут в финале чемпионата. В мероприятии планируют принять участие около 150 спортсменов из 30 стран Европы: Германии, Франции, Финляндии, Италии, стран Прибалтики и мировой колыбели уличного скейтбординга — Испании.

Чемпионат посетят с официальным визитом президент Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта World Skate Federation Сабатино Араку (Италия) и представитель Международного Олимпийского Комитета, президент Ассоциации Международных Федераций по летним олимпийским видам спорта Франческо Ричи Битти (Италия).

«В следующем году скейтбординг впервые в истории будет представлен на Олимпиаде и нам хотелось бы, чтобы Нижний Новгород и Нижегородская область стали базовыми площадками для подготовки новых олимпийцев», — отметил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, в 2019 году в городе будет открыто шесть скейт-парков, город заинтересован в развитии этого вида спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о включении пяти новых видов спорта в программу Олимпийских игр в Токио.

Программу Олимпиады пополнят бейсбол/софтбол, каратэ, сёрфинг, скейтбординг и спортивное скалолазание. Предполагается, что включение этих видов спорта увеличит медальную программу состязаний на 18 комплектов, за которые будут бороться 474 спортсмена.