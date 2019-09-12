Нижний Новгород, , 18:50 — REGNUM В рамках форума «Россия — спортивная держава» на стадионе «Нижний Новгород» планируется провести массовую общерегиональную зарядку. По словам губернатора региона Глеба Никитина, одним из ее ведущих станет бывший борец классического стиля, а ныне депутат Госдумы Александр Карелин, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

Дистанционно к зарядке присоединятся физкультурно-оздоровительные комплексы в районах Нижегородской области. Также она будет транслироваться в интернете и на телевидении. Второй день форума будет полностью открытым для гостей.

Деловая часть форума будет проходить в здании рядом со стадионом. Также здесь будут располагаться площадки для занятия различными видами спорта и проведения соревнований.

Кроме того, будет открыт павильон, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода.

Центральные события культурной программы форума состояться на Стрелке — на территории уникальных ажурных конструкций. В нижегородских музеях в дни форума будут открыты для посещения выставки, посвященные нижегородскому спорту.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Нижнем Новгороде с 10−11 октября 2019 года. В мае стало известно, что президент России Владимир Путин может посетить Нижний Новгород в период проведения Международного форума «Россия — спортивная держава».

Кроме того, на форуме ожидают более 2 тыс. гостей. Помогать в проведении форума будут более 400 волонтеров.