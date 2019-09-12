Горно-Алтайск, , 17:46 — REGNUM Студент психолого-педагогического факультета Горно-Алтайского государственного университета Роман Жданов стал чемпионом мира по плаванию среди паралимпийцев на дистанции 100 метров вольным стилем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Отмечается, что при этом он установил новый мировой рекорд.

Ещё один студент того же факультета ГАГУ Юрий Лучкин занял четвёртое место на дистанции 100 метров брасом.

Оба студента являются жителями города Бийск Алтайского края и обучаются на 2 курсе. В числе 52 спортсменов сборной России они участвуют в чемпионате мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета, который проходит в эти дни в Лондоне. Победители и серебряные призёры соревнований смогут выступить на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.