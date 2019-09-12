Челябинск, , 16:05 — REGNUM Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный стали победителями ритм-танца на четвертом этапе Гран-при юниоров в Челябинске.

Победный результат Шанаевой и Нарижного составил 67,7 балла, что позволило им почти на три балла обойти другой российский дуэт — в составе Диана Дэвис и Глеб Смолкин, набравший 64,79 баллов и ставший вторым в общем зачете.

Третьим стал канадский дуэт Надя Башинска и Пётр Бимон, которые набрали 59,83 балла.

Отметим, свои произвольные программы танцевальные дуэты фигуристов представят 14 сентября.

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