Уфа, , 16:04 — REGNUM Самой сильной девушкой V всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта признана студентка третьего курса Башкирского государственного аграрного университета Наиля Галина. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Она подняла 127 раз 24-килограммовую гирю, тем самым завоевала золотую медаль по гиревому спорту.

Напомним, что с 11 по 15 сентября 2019 года в Уфе проходит V Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.

В рамках фестиваля проходят соревнования по акробатическому рок-н-роллу, армрестлингу, бильярдному спорту, борьбе на поясах, всестилевому каратэ, гиревому спорту, городошному спорту, корэшу, лапте, мас-рестлингу, самбо, танцевальному спорту, тхэквондо (МФТ), чир спорту, хоккею с мячом, шашкам, перетягиванию каната, а также национальными видами спорта.