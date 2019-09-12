Барселона, Испания, , 16:14 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси хотел бы увидеть в качестве спортивного директора каталонской команды её бывшего капитана Карлеса Пуйоля. Его мнение на эту тему 12 сентября приводит Marca.

«Пуйоль был бы идеальным спортивным директором», — заявил Лионель Месси.

Также он отметил, что было бы хорошо, если бы в «Барселоне» была стабильность и не так много изменений в спортивной структуре. При этом ранее из сообщений СМИ стало известно о том, что руководство каталонской команды ведёт с Пуйолем переговоры.

Напомним, должность спортивного директора «Барселоны» стала вакантной после того, как руководство клуб досрочно расторгло контракт с Хосепом Сегурой, который до того занимал её в течение четырех лет.

Отметим, Карлес Пуйоль всю свою игровую карьеру с 1999 по 2014 года выступал в составе «Барселоны».