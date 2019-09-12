Ижевск, , 15:43 — REGNUM Нападающий омского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Александр Яремчук прибыл в ижевский клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Ижсталь». Об этом сообщает 12 сентября пресс-служба ижевской команды.

Также сообщается, что 20-летний хоккеист будет играть в составе ижевского клуба согласно договору о сотрудничестве между хоккейными клубами.

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Яремчук сыграл 3 матча в составе омской команды и не отметился в них никакими результативными действиями. Его текущий контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2020/21.

Напомним, клуб «Ижсталь» является партнером омского «Авангарда» в ВХЛ и омская команда может делегировать в состав ижевского клуба до 10 игроков для повышения их мастерства в чемпионате ВХЛ.