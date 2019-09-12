Одинцово, Московская область, , 15:33 — REGNUM В одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 22 сентября в рамках фестиваля ходьбы пройдут соревнования «Осенний сканди-драйв «Семь бугров». Об этом сообщается 12 сентября на портале правительства Московской области.

Участники соревнований по скандинавской ходьбе выступят в пяти возрастных группах: 18−39 лет, 40−49 лет, 50−59 лет, 60−69 лет и 70 лет и старше. Они пройдут по грунтовой дороге три круга по 4,3 км. Посетители фестиваля также смогут пройти мастер-класс по северной ходьбе.

«Все участники бесплатно смогут присоединиться и попробовать силы в северной ходьбе с организованным судейством по правилам Международной федерации Nordic Walking INWA», — заявил глава министерства спорта региона Роман Терюшков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 12 сентября проходит чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», в котором принимают участие 480 школьников, студентов и специалистов.

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