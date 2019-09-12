Лондон, , 15:40 — REGNUM Игроки мужской сборной Англии по футболу могут демонстративно покинуть игровое поле в случае, если болельщики на трибунах начнут кричать в адрес футболистов оскорбления на расовую тему. Об этом 12 сентября сообщает The Sun.

При этом отмечается, что руководство сборной Англии всерьез беспокоится за будущую поездку команды в Болгарию и готово поддержать игроков, если они решат покинуть поле из-за расистских нападок.

«Мы не уверены, что ничего не случится там, куда мы отправимся», — также заявил на тему расизма в предстоящем матче с Болгарией главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Отметим, ранее, 7 сентября, во время домашнего матча сборной Англии с командой Болгарии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, английский нападающий Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщика сборной Болгарии. После случившегося мужчина был выведен со стадиона и передан сотрудникам полиции.