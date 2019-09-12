Бишкек, , 14:47 — REGNUM Шпажистка Камиля Абдыл-Хамитова, представлявшая Киргизию на чемпионате конфедерации фехтования стран Туркестана, завоевала серебряную медаль. Об этом сообщает киргизская федерация фехтования.

Киргизская спортсменка в полуфинале смогла одолеть фехтовальщицу из России Марину Кесаеву, являющуюся двукратной чемпионкой Европы. Но в финале турнира проиграла Малике Хакимовой из Узбекистана.

Участие в проходившем в узбекской столице международном спортивном мероприятии приняли фехтовальщики из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, Грузии, Австрии, Англии, Афганистана, Бразилии, Италии, Малайзии, Сингапура, США, Турции и Филиппин.