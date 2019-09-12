Мадрид, , 14:32 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» представил третий комплект своей игровой формы на нынешний сезон. Видео с презентацией новой формы с участием защитника Жерара Пике опубликовано 12 сентября в официальном Instagram каталонского клуба.

Новая игровая форма «Барселоны» бирюзового цвета с вкраплениями синего и гранатового. Она отсылает к экипировке 90-х годов прошлого века: у ней есть традиционный для того времени воротник, отличительная фактура и старый логотип технического спонсора «Барселоны» — компании Nike.

Также предполагается, что новая форма будет презентована в ближайшее время и использована в матче 1-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Отметим, по итогам трех туров в испанской Примере «Барселона» с 4 очками находится на 11-м месте турнирной таблицы.