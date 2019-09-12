Москва, , 14:22 — REGNUM Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера охарактеризовал свой бывший клуб одним словом. Интервью с журналистом 12 сентября приводит Sport24.

«Любовь», — заявил итальянский специалист в ответ на вопрос журналиста о том, как бы он сегодня одним словом охарактеризовал «Спартак».

Также Каррера рассказал, что в Москве он оставил часть своего сердца, и что ему не хватает здешних «футбола, поля и любви болельщиков».

Кроме этого, он отметил, что смотрит интересные матчи с участием «Спартака» и испытывает при этом большие эмоции, так как вспоминает хорошие времена, которые он пережил вместе с московской командой.

Напомним, Массимо Каррера был главным тренером московского «Спартака» с 2016 про 2018 год. Под его руководством команда в сезоне 2016/17 победила в чемпионате России, а также впервые в своей истории выиграла Суперкубок страны.