Мадрид, , 14:21 — REGNUM Президент футбольного мадридского клуба «Реал» Фернандо Перес рассказал, что ему не удалось заполучить в свой состав некоторых звёздных футболистов. Его слова 12 сентября приводит AS.

«Мы пытались приобрести Роберта Левандовского в разные годы, но «Бавария» не продавала нам его. Та же самая ситуация с Полем Погба», — рассказал Перес.

Также он отметил, что в последнее время «Реал» не смог приобрести форварда команды «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, который нравится руководству мадридского клуба и которого парижская команда им не продает.

Отметим, после трех туров испанской Примеры мадридский «Реал» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в активе 5 очков.