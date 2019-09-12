Колумбус, США, , 13:51 — REGNUM Генеральный менеджер хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен считает, что его подопечные будут хорошей командой и без российских игроков — форварда Артемия Панарина и голкипера Сергея Бобровского. Его мнение на эту тему 12 сентября приводит официальный сайт НХЛ.

«Мы были хорошей командой до того, как в ней появились некоторые из этих хоккеистов, и останемся хорошей командой без них», — заявил Кекяляйнен, отвечая на вопрос о том, будет ли он говорить с оставшимися в команде игроками об ушедших из неё хоккеистах.

Также он отметил, что, и до, и после ухода Панарина и Бобровского из клуба, руководство всегда говорило, что «Коламбус» в любом случае хорошая команда, а также напомнил, что хоккей — это командный вид спорта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 сентября, главный тренер команды «Коламбус» Джон Торторелла заявил, что он в бешенстве после ухода Панарина и Бобровского, так как, по его мнению, их высказывания об уходе в другой клуб ради победы, являются высокомерием.