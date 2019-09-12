Москва, 12 сентября 2019, 13:33 — REGNUM Определился состав участников на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в Москве 9 ноября текущего года. Об этом рассказал глава офиса UFC по России и странам СНГ Андрей Громковский, его слова 12 сентября приводит «Спорт-Экспресс».
По словам Громовского, кард турнира UFC в Москве выглядит следующим образом:
Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Дэвид Завада (Германия), Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США), Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания), Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США), Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания), Шамиль Гамзатов (Россия) — Клиднсон Абреу (Бразилия), Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США), Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания).
В главном поединке турнира встретятся российский боец смешанного стиля Александр Волков и бразилец Джуниор дос Сантос.
Отметим, ранее турниры UFC дважды проводились в России. В сентябре 2018 года проводился турнир в Москве и в апреле 2019 года — в Санкт-Петербурге.