Канберра, , 12:56 — REGNUM Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Роберт Уиттакер, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, восхитился мастерством, продемонстрированным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC-242 в Абуд-Даби, где Нурмагомедов провел свою вторую успешную защиту своего титула чемпиона UFC в легком весе.

«Не вижу, как Хабиб может проиграть в ближайшее время. Не могу это представить. Он победил Дастина Порье, а это отличный боец», — приводит слова Уиттакера MMAJunkie.

Также 28-летний австралиец отметил, что все бойцы, выходящие на поединок в Нурмагомедовым, знают заранее как он будет действовать в бою и Дастин Порье со своей бригадой также это знали и работали над защитой в партере, в борьбе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал в аэропорту Махачкалы, куда он прилетел из Абу-Даби, что Дастин Порье оказался физически намного крепче, чем ирландец Конор Макгрегор, которого Хабиб победил во время первой защиты своего титула чемпиона UFC.

Читайте также: Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан