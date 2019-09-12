Москва, , 12:32 — REGNUM Шведский полузащитник футбольного московского клуба «Динамо» Оскар Хильемарк оценил уровень российской Премьер-лиги (РПЛ). Он выразил свое мнение 12 сентября в интервью телевидению клуба.

«Я перехожу сюда из итальянской Серии А. Да, это сильная лига, но у меня есть представление об уровне российского чемпионата, в том числе и благодаря шведским футболистам, которые здесь выступают. Здесь тоже сильное первенство», — заявил Хильемарк.

Также он отметил, что он рад возможности поучаствовать в РПЛ и рассказал, что ему нравится главный тренер «Динамо» (Дмитрий Хохлов — прим.), также до того игравший в Европе во время своей игровой картеры.

«В «Динамо» собраны качественные футболисты. Здесь фантастическое место. О Москве я слышал только хорошее. Все замечательно», — сказал Оскар Хильемарк.

Отметим, 27-летний шведский футболист выступает в сезоне 2019/20 за московское «Динамо» от итальянского клуба «Дженоа» за 500 тысяч евро. В минувшем сезоне он сыграл за «Дженоа» в 18 матчах и отметился в них 1 мячом и 1 голевым пасом.