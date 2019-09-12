Ньон, Швейцария, , 12:20 — REGNUM Восемьдесят клубов, которые в сезоне 2019/20 примут участие в основных раундах турниров Лиги Европы и Лиги чемпионов, потратили на летние трансферы игроков почти 4 млрд евро. Об этом сообщается в опубликованном отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно этим данным, 80 клубов потратили на трансферы игроков летом 2019 года 3,980 млрд евро. Данная сумма на 55% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Также отмечается, что 8 клубов из этого числа потратили летом на трансферные сделки более 50 млн евро, и что 35% денежных затрат были потрачены на приобретение нападающих.

Кроме этого, из отчета следует, что наиболее востребованными летом на рынке игроков стали футболисты в возрасте от 21 до 24 лет, на приобретение которых было потрачено 47% от общей суммы. При этом 55% денежных средств было потрачено на приобретение легионеров, и 34 из 80 клубов этим летом установили свой новый трансферный рекорд.