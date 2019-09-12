Барселона, Испания, , 11:56 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» стал первым в рейтинге суммарной посещаемости домашних матчей команды среди клубов лиг Европы в сезоне 2018/19. Об этом говорится в отчете УЕФА.

По этим данным, приводимым РИА Новости, общее число зрителей, посетивших в прошлом сезоне домашние матчи с участием «Барселоны», составило 1,44 млн человек.

Вторым в списке стал клуб «Манчестер Юнайтед», на матчи которого в сезоне 2018/19 в сумме пришло 1,42 млн зрителей.

На третьем месте команда «Бавария» из Дортмунда. Матчи с её участием посетило 1,37 млн зрителей.

Четвертой по посещаемости стала мюнхенская «Бавария» (1,28 млн зрителей), пятым — мадридский «Реал» (1,15 млн).