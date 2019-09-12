Санта-Клара, США, , 11:19 — REGNUM Компания Intel в 2020 году, в преддверии Олимпиады, проведет киберспортивный турнир в Токио. Об этом 12 сентября сообщил портал Engadget.

Турнир будет проводиться по играм Street Fighter V и Rocket League, победители в каждом направлении получат награду в размере $250 тыс. Отмечается, что часть отборочных соревнований пройдет в онлайн-режиме в начале 2020 года, первые «живые» отборочные игры пройдут в Польше.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что австралийская команда Astralis стала победителем чемпионата StarLadder Berlin Major 2019 по дисциплине CS: GO. Её члены получили приз в размере $500 тыс.

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