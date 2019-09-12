Барселона, Испания, , 11:04 — REGNUM Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси ответил на предложение португальского нападающего туринской команды «Ювентус» Криштиану Роналду, который ранее сказал, что готов в будущем пообедать с аргентинцем. Слова Месси приводит 11 сентября Sport.es.

«Без проблем. Я всегда говорил, что у меня нет проблем с Криштиану и что мы не были близкими друзьями лишь потому, что не были партнёрами по команде», — заявил 32-летний аргентинец в ответ на вопрос о возможности совместного обеда с Роналду.

Также футболист рассказал, что он встречается со своим португальским коллегой только на официальных приемах, и на последнем из них они пообщались ближе, чем когда-либо до этого.

Кроме этого, игрок подчеркнул, что он не знает, возможен ли такой обед, учитывая проживание футболистов в разных странах и наличие у обоих их обязанностей.

«Но, если это произойдёт — нет проблем», — заключил Лионель Месси.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее аргентинский нападающий «Барселоны» рассказал, что каталонская команда является его домом, который он не хотел бы покидать.

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