Денвер, США, , 10:56 — REGNUM Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил команде «Колорадо Рэпидз» в выездном матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Игра прошла на поле стадиона «Дикс Спортинг Гудс Парк» в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Результат встречи определился только в конце матча. На 79-й минуте полузащитник хозяев Коул Бассетт отрыл счет в игре. Затем на 82-й коста-риканский защитник «Гэлакси» Джанкарло Гонсалес счет сравнял, а на 85-й минуте уругвайский форвард «Колорадо» Николас Мескида удачно реализовал пенальти и этим принес победу своей команде.

При этом шведский нападающий «Лос-Анджелеса» Златан Ибрагимович, являющийся лучшим бомбардиром команды, провел на поле все 90 минут игры, однако не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, это четвертая подряд игра без победы и шестое поражение в последних девяти матчах для «Гэлакси». В следующем матче команда 16 сентября сыграет с командой из Канзас-Сити «Спортинг».